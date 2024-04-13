Синхроністки з Харківщини повернулись з чемпіонату України з нагородами

Чемпіонат України із синхронного плавання відбувався у Києві з 7 по 10 квітня.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

В змаганнях взяли участь 80 спортсменок та спортсменів з Харківської, Миколаївської, Одеської областей та міста Київ. За підсумками чемпіонату на рахунку синхроністок Харківської області було 6 золотих, 3 срібні та 1 бронзова нагороди.

В довільній програмі дуетів перше місце посіли Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна, друге – Владислава Алексіїва та Марина Алексіїва, а третє – Марина Гринішина та Уляна Гринішина.

В технічній програмі дуетів «золото» здобули Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна, «срібло» – Владислава Алексіїва та Марина Алексіїва. «Бронзу» вибороли спортсменки зі столиці.

В технічній програмі соло перемогла харків’янка Ангеліна Овчиннікова.

Переможно харківські синхроністки виступили й в командних змаганнях. Амелія Волинська, Дар’я Мошинська, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна, Аліса Кулік і Ангеліна Овчиннікова разом з киянками Олександрою Горецькою та Єлизаветою Лимар посіли перші місця в довільній та технічній програмі груп.

Крім того, в довільній програмі груп друге місце посіла команда «Харківська область-2», до складу якої увійшли Аріана Бергіна, Софія Васильєва, Любов Дуднік, Анна Ярош, Поліна Лугова, Олександра Кузьменко.

Ще одну золоту медаль спортсменки з Харківщини здобули в акробатичній групі.

До складу об’єднаної команди увійшли Амелія Волинська, Аліса Кулік, Валерія Тищенко, Ангеліна Овчиннікова, Марія Здоровцова, а також киянки Олександра Горецька, Єлизавета Лимар та Владислава Кочерба з Одещини.

Агентство Телевидения Новости