Соціально-спортивний проєкт «Я зможу!» все ще триває у Харкові

Соціально-спортивний проєкт «Я зможу!» з 1 червня проходить у місті Харкові.

Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, до проєкту долучилися непрофесійні спортсмени, які хочуть випробувати свої сили у незнайомому для себе виді спорту, покращити фізичну форму і долучитися до культури здорового способу життя.Упродовж трьох місяців проводитимуться безкоштовні тренування з фігурного катання на роликах для дітей, кросфіту (у форматі онлайн) та бігу для дорослих від 18 років.Довідка. Соціально-спортивний проєкт «Я зможу!» проводиться в Харкові з 2014 року. За цей час у ньому взяли участь більше 3,5 тис. осіб. Наймолодшому учаснику було чотири роки, а найстаршому – 73.

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