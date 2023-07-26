Спортсмен з Харківщини здобув 7 медалей на чемпіонаті світу з дефлімпійських ігор з настільного тенісу

На Чемпіонаті світу з дефлімпійських ігор з настільного тенісу (серед юнаків і дорослих), що проходив у китайському місті Тайбей, Максим Овчаренко з Золочева виборов сім медалей в індивідуальному та парному заліках. Чотири з медалей – золоті.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«Перші кроки в спорті Максим зробив в рідному селищі під керівництвом тренерів Олега Ківіренка та Олександра Шопена. Ось за таких «золотих» хлопчиків сьогодні стоять захисники України. Разом із нашими тенісистками вручили Максиму картину від юних дарувань художнього відділення музичної школи», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости