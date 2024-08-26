Спортсмени Харківщини здобули медалі Всеукраїнського турніру з боксу

З 18 по 25 серпня в Житомирі відбувся Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді (чоловіки та жінки) памʼяті майстра спорту міжнародного класу Руслана Оглу.

Про це повідомляє ХОВА.

Під час змагань збірна Харківської області виборола 5 золотих та 1 бронзову нагороди.

Переможцями турніру стали:

– Олександр Звєрєв (вагова до 51 кг). У фіналі він здолав Артема Хомина з Львівської області;

– Максим Зименко (вагова до 54 кг). У фіналі переміг Рустама Алоєва з Львівської області. Також Максим Зименко був визнаний кращим боксером турніру;

– Богдан Челдик ( вагова до 60 кг). У фіналі здолав Іллю Гнатюка з Вінницької області;

– Богдан Спорнік (вагова до 63,5 кг). У фіналі переміг Артура Кузьменко з Дніпропетровської області;

– Микола Лактіонов (вагова до 86 кг). У фінальному двобої здолав Владислава Цимбалюка з Вінницької області.

Ще один харківський боксер Данило Лученцов посів третє місце у ваговій категорії до 60 кг.

Агентство Телевидения Новости