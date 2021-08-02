Спортсмен(ка)-трансвестит провалилась на женском олимпийском турнире штангисток

В прошлом мужчина Гэвин Хаббард, а после смены пола женщина Лорел Хаббард стала первым спортсменом-трансвеститом, которая приняла участие в Олимписких играх

Сегодня эта новозеландская женщина соревновалась в Токио-2020 в турнире штангисток весом выше 87 кг.

В рывке Хаббард получила нулевую сумму, не справившись в первой попытке со штангой весом 120 кг, в двух последующих - со 125-тикилограммовым снарядом и бесславно покинула Олимпиаду. Зато пошумела или, скорее, нашумела.

Агентство Телевидения Новости