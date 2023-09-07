Стали відомі номінанти на Золотий м’яч-2023

Стали відомі імена усіх претендентів на Золотий м’яч-2023.

Престижну нагороду традиційно вручає журнал France Football.

І цього року за головну індивідуальну нагороду у футболі змагатимуться 30 виконавців, пише видання sport.ua.

Номінанти на Золотий м’яч-2023:

Андре Онана (Камерун, Інтер/Манчестер Юнайтед)

Йошко Гвардіол (Хорватія, РБ Лейпциг/Манчестер Сіті)

Джамал Мусіала (Німеччина, Баварія)

Карім Бензема (Франція, Реал/Аль-Іттіхад)

Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)

Букайо Сака (Англія, Арсенал)

Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)

Джуд Беллінгем (Англія, Боруссія Д/Реал)

Рандаль Коло-Муані (Франція, Айнтрахт Ф/ПСЖ)

Бернарду Сілва (Португалія, Манчестер Сіті)

Хвіча Кварацхелія (Грузія, Наполі)

Ніколо Барелла (Італія, Інтер)

Еміліано Мартінес (Аргентина, Астон Вілла)

Рубен Діаш (Португалія, Манчестер Сіті)

Ерлінг Холанд (Норвегія, Манчестер Сіті)

Мартін Едегор (Норвегія, Арсенал)

Ілкай Гюндоган (Німеччина, Манчестер Сіті/Барселона)

Яссін Буну (Марокко, Севілья/Аль-Хіляль)

Хуліан Альварес (Аргентина, Манчестер Сіті)

Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал)

Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ/Інтер Маямі)

Родрі (Іспанія, Манчестер Сіті)

Лаутаро Мартінес (Аргентина, Інтер)

Антуан Грізманн (Франція, Атлетіко Мадрид)

Роберт Левандовськи (Польща, Барселона)

Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)

Кім Мін Дже (Південна Корея, Наполі/Баварія)

Віктор Осімхен (Нігерія/Наполі)

Лука Модрич (Хорватія, Реал)

Гаррі Кейн (Англія, Тоттенхем/Баварія)

Володар Золотого м’яча стане відомим на офіційній церемонії вручення 30 жовтня 2023 року.

Агентство Телевидения Новости