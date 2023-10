Став відомий володар Золотого м’яча 2023: хто став найкращим гравцем світу

Футбольні зірки зустрілися на червоній доріжці у паризькому театрі Шатле ввечері 30 жовтня.

Організатори з France Football оголосили переможця нагороди Золотий м’яч (Ballon d’Or) для найкращого футболіста 2023 року, повідомляє SPORT.UA.

Золотий м’яч 2023 із рук Девіда Бекхема отримав Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ / Інтер Майамі). Це його 8-й Золотий м’яч у кар’єрі.

Inter Miami CF’s Argentine forward Lionel Messi reacts on stage with his trophy as he receives his 8th Ballon d’Or award during the 2023 Ballon d’Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 30, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Мессі привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу в Катарі, ставши найкращим гравцем мундіалю.

Наступні 2–4 місця у голосуванні посіли Ерлінг Холанд (Норвегія, Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті) відповідно.

1. Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ / Інтер Маямі)2. Ерлінг Холанд (Норвегія, Манчестер Сіті)3. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)4. Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)5. Родрі (Іспанія, Манчестер Сіті)6. Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал Мадрид)7. Хуліан Альварес (Аргентина, Манчестер Сіті)8. Віктор Осімхен (Нігерія, Наполі)9. Бернарду Сілва (Португалія, Манчестер Сіті)10. Лука Модрич (Хорватія, Реал Мадрид)

«Холанд та Мбаппе колись виграють «Золотий м’яч». Ерлінг також дуже заслужив його, він виграв Прем’єр-лігу, Лігу чемпіонів, всюди був найкращим бомбардиром.

Ця нагорода могла бути сьогодні твоєю… Я впевнений, що ти виграєш її в наступні роки», – резюмував Мессі.

