Свитолина объявила о том, что приостанавливает свои выступления

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина сообщила на своей официальной странице в Facebook, что некоторое время не будет принимать участие в соревнованиях

Свитолина написала следующее:

Хотела бы поделиться с вами информацией о состоянии моего здоровья. Прошедшие 5 недель я провела с постоянной болью в колене. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения", - отметила теннисистка.

Свитолина уточнила, что врачи рекомендовали ей сделать паузу и вылечить травму. Моя команда делала все возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку.

Агентство Телевидения Новости