Сегодня 18:18
Просмотров: 84
Свитолина попала в "фиолетовую" группу и узнала соперниц
В китайском Шэньчжэне состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2019-го года, куда отобрались 8 ведущих теннисисток, в том числе Элина Свитолина из Украины.
Спортсменки разбиты на две группы - "красную" и "фиолетовую".
Свитолина попала в "фиолетовую" вместе с Каролиной Плишковой из Чехии, Бьянкой Андрееску из Канады и румынкой Симоной Халеп.
В "красной" сыграют Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Белинда Бенчич (Швейцария).
По две лучшие теннисистки от каждой группы выходят в полуфинал.
Загрузка...