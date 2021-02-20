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20.02.2021 18:20
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Судьба обладателя трофея решилась в компенсированное время

Судьба обладателя трофея решилась в компенсированное время

Чемпион страны и обладатель Кубка страны стал и обладателем Суперкубка.

Речь идет о Японии, где команда "Кавасаки Фронтале" выиграла национальный чемпоинат 2020-го года и национальный Кубок 2020-го года, финал которого, правда, состоялся уде 1 января 2021 года.

И, вот, сегодня, в Японии сыгран первый официальный футбольный матч 2021 года. Это был поединок за Суперкубок Японии. В нем футболисты "Кавасаки Фронтале" играли против "Гамба Осаки" - серебряного призера чемпионата страны и финалиста розыгрыша Кубка Японии.

В матче за Суперкубок "Гамба Осака" тоже оказалась проигравшей. Матч завершился победой "Кавасаки" Фронтале" - 3:2. При этом победный гол Ю Кобаяси забил в компенсированное время - на 90+6 минуте.


Агентство Телевидения Новости

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