Сын Михаэля Шумахера дебютировал в "Формуле-1". Пока - в тестах

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер после несчастного случая на горнолыжной трассе, случившегося в декабре 2013 года, так и не сумел восстановиться. Зато подрос его сын Мик, который также выбрал себе карьеру гонщика и уже присоединился к миру Формулы-1.

Мик Шумахер провел свои первые тесты в "Формуле-1". Произошло это на трассе в Бахрейне. Мик протестировал болид "Феррари".

При этом Мик Шумахер проехал 39 кругов на Ferrari SF90 и сделал это весьма успешно, показав второе лучшее время круга вслед за голландцем Максом Ферстаппеном.





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