Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 132

Супервозвращение после тяжелейшей травмы: гол первым касанием

Супервозвращение после тяжелейшей травмы: гол первым касанием

Футболист, 11 месяцев назад порвавший крестообразные связки колена, феерически вернулся в большой футбол.

Речь об игроке мадридского «Реала» Марко Асенсио. Он вышел на поле на замену за 15 минут до финального свистка матча 29-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» и первым же касанием направил мяч в сетку, сделав счет 2:0 в пользу «Реала». А затем Асенсио еще и отдал результативную передачу на Карима Бензему, который установил окончательный итог – 3:0.

Кстати, Бензема сделал голевой дубль. У Асенсио же вышло потрясающее возвращение после травмы – гол плюс пас.

«Реал» же продолжает вести гонку за лидером – «Барселоной». После 29-ти туров у «Барселоны» 64 очка, у «Реала» - 62.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 