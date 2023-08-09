Тайсон Ф’юрі натякнув на можливе завершення кар’єри

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі розповів, коли він планує завершити професійну кар’єру.

Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) зізнався, що його кар’єра наближається до завершення, повідомляє Tribuna.com.

Британець не назвав точних дат, але натякнув, що це може відбутися найближчим часом.

«Хтозна, скільки мені залишилося. Можливо, ще трохи, можливо, рік, може, два роки, можливо, один бій, хто знає.

Одне знаю точно – буду насолоджуватися кожною хвилиною, що у мене залишилася, кожним боєм, який у мене залишився, приймаю все це і насолоджуюся цим.

Хочу, щоб мої діти були там, мої маленькі хлопчики виводили мене в ринг. Дуже задоволений тим, де перебуваю у своєму житті, що я в такому положенні, де можу подарувати їм це хвилювання.

Думаю, кожен боєць знає, коли настане час піти. Всі лишаються в спорті занадто довго, але впевнений, прийму правильне рішення. У мене ще багато справ у житті.

Маю багато дітей, тож повинен лишатися в здоровому глузді. Мені не треба травми чи щось у цьому роді», – сказав Фʼюрі для Heart Breakfast.

34-річний боксер 28 жовтня проведе поєдинок проти Френсіса Нганну.

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