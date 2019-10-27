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Тяжелейший нокаут из-за бездействия рефери

Тяжелейший нокаут из-за бездействия рефери

В поединке по тайскому боксу рефери почему-то не реагировал, когда один из бойцов уже откровенно не мог себя защитить.

В Окленде (Новая Зеландия) в юношескому турнире по тайскому боксу дрались новозеландец Алекси Сереписос и Шейн Кэмерун из Таиланда.

В какой-то момент Кумерун оказался в состоянии грогги, окровенно "поплыл", а Сереписос продолжал всаживать удары кулаками и локтями. Рефери обязан был вмешаться и остановить бой. Но вместо этого просто наблюдал за избиением.

Из-за невмешательства рефери закончилось все глубочайшим нокаутом. Кэмерун, нахватавшись ударов, повалился без сознания головой вперед.

Вышеописанные события начинаются на видео с 12:00.


Агентство Телевидения Новости

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