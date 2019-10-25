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Тренер в перерыве матча давал в раздевалке пощечины футболистам
"Оригинальная" мотивация футболистов играть лучше.
Тренер турецкой молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт в перерыве матча, который его подопечные проигрывали 1:3, решил их "взбодрить".
Тренер стал давать своим игрокам пощечины. Те смиренно сидели и принимали удары футбольного "педагога".
молодежной турецкой команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт
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