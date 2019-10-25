Тренер в перерыве матча давал в раздевалке пощечины футболистам

"Оригинальная" мотивация футболистов играть лучше.

Тренер турецкой молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт в перерыве матча, который его подопечные проигрывали 1:3, решил их "взбодрить".

Тренер стал давать своим игрокам пощечины. Те смиренно сидели и принимали удары футбольного "педагога".

молодежной турецкой команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт

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