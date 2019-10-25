Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:41
Просмотров: 110

Тренер в перерыве матча давал в раздевалке пощечины футболистам

Тренер в перерыве матча давал в раздевалке пощечины футболистам

"Оригинальная" мотивация футболистов играть лучше.

Тренер турецкой молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт в перерыве матча, который его подопечные проигрывали 1:3, решил их "взбодрить".

Тренер стал давать своим игрокам пощечины. Те смиренно сидели и принимали удары футбольного "педагога".

молодежной турецкой команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/340638


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 