Тренерский штаб "Металлиста 1925", кроме Алексанра Горяинова, подал в отставку

Состоялись общие сборы учредителей харьковского футбольного клуба Первой лиги "Металлист 1925". На собрании присутствовал главный тренер клуба Александр Горяинов и двое футболистов команды Александр Жданов и Сергей Давыдов.

Официальный сайт "Металлиста 1925" привел цитату из отчета генерального директора "Металлиста 1925" Владимира Линке, которую озвучил глава наблюдательного совета Сергей Стороженко:

Клуб выполнил абсолютно все обязательства перед сотрудниками, тренерами и футболистами. Они были обеспечены всем необходимым, чтобы решить главную задачу сезона - завоевать право выйти в Премьер-Лигу. Но, после ряда поражений на старте весенней части соревнований, команда попала в психологическую пропасть, из которой так и не выбралась. Задача на сезон, которую поставили учредители Клуба и болельщики по выходу в УПЛ, не выполнена, качество игры не может удовлетворить ни руководство, ни любителей футбола. Тренерский штаб, кроме Александра Горяинова, подал в отставку.

Главный тренер Александр Горяинов отметил следующее:

У всех нас осталось двоякое впечатление: с одной стороны, сразу занять четвертое место в Первой лиге - не такой уж и провал, с другой - у ребят не было психологической устойчивости и, собственно, опыта. Нужно время, которого у нас, к сожалению, не было. Ответственность за итоговый результат, конечно же, на мне, и я этого не отрицаю. Но, повторюсь, сезон провальным я не считаю.

Проект решения наблюдательного совета ФК "Металлист" выглядит таким образом:

1. Результат спортивного сезона 2018/2019 гг. признать неудовлетворительным и не соответствующим клубной стратегии и условиям контрактов тренеров.

2. С учетом невыполнения задач, работу тренерского штаба признать неудовлетворительной.

3. Предложить Генеральному директору ФК "Металист1925" Владимиру Линке в срок до 5 июня 2019-му году определиться с соответствием тренеров занимаемым должностям и выдать приказ.

4. Указать Генеральному и спортивному директорам ФК "Металлист 1925" Владимиру Линке и Вячеславу Хрусловау соответственно, на необходимость более плотного контроля главной команды клуба и потребовать от них более ответственной и тщательной работы с тренерским штабом для выполнения задач спортивного сезона 2019/2020 гг.

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