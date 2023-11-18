Три «золота» на чемпіонаті світу здобула харківська важкоатлетка

Світлана Самуляк перемогла на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів, який проходить з 15 по 23 листопада у мексиканському місті Ґвадалахара.

Спортсменка з Харківщини отримала три золоті медалі у ваговій категорії до 59 кг, повідомляє пресслужба ХОВА.

Світлана Самуляк посіла перші місця в ривку з результатом 98 кг, у поштовху – 116 кг, в сумі двоборства – 214 кг та стала абсолютною чемпіонкою світу U20.

«Срібло» за сумою двоборства в цій ваговій категорії здобула спортсменка з Еквадору (207 кг), а бронзовою призеркою чемпіонату стала представниця Японії (196 кг).

Агентство Телевидения Новости