Спорт
Перейти к списку новостей
23.07.2019 18:32
Просмотров: 174

"Ты - лузер. Я - победитель". Скандал на чемпионате мира по водным видам спорта

Ты - лузер. Я - победитель. Скандал на чемпионате мира по водным видам спорта

Китайскому пловцу Сунь Яну, выигравшему уже две медали на чемпионате мира-2019 по водным видам спорта, проходящем в Южной Корее, соперники отказываются жать руку.

Сунь Ян выиграл дистанции 400 и 200 метров вольным стилем. Накануне - после 400-метровки, серебряный призер австралиец Мэк Хортон отказался стоять на одной ступени пьедестала с Сунь Яном и не подал китайцу руки. Сегодня - во время церемонии награждения призеров 200-метровки, аналогичным образом поступил британец Данкан Скотт, занявший третье место.

Это очень разозлило китайца. Он сначал накричал на Скотта, стоя на пьедестале, а затем, после церемонии награждения, дождался Скотта и сказал по-английски: "Ты - лузер, а я - победитель".

Китайского пловца-победителя Сунь Яна соперники подвергают обструкции из-за его допинговой истории. Сунь Ян в прошлом году разбил разбил молотком взятую у него допинг-пробу и не получил за это дисквалификацию.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 