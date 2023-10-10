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Юний сумоїст з Харківщини став чемпіоном світу

Юний сумоїст з Харківщини став чемпіоном світу

Спортсмен з Харківщини виборов золоту медаль чемпіонату світу з сумо серед юніорів.

Міжнародні змагання проходили з 6 по 8 жовтня в столиці Японії, повідомляє ХОВА.

На шляху до чемпіонського звання у ваговій категорії до 80 кг Нікіта Каневський здолав суперників з Азербайджану, Таїланду, Японії та у фіналі переміг естонського борця.

«Золото» Нікіти Каневського стало єдиним, яке здобула збірна України на цьому чемпіонаті.

Загалом українські сумоїсти вибороли в Токіо 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові нагороди.

Участь в чемпіонаті взяли спортсмени з 29 країн світу.

Агентство Телевидения Новости

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