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В чемпионате Украины по футболу забит гол прямым ударом с углового

В чемпионате Украины по футболу забит гол прямым ударом с углового

Мяч залетел в ближний угол ворот.

В матче 29-го тура украинской Премьер-Лиги черниговская "Десна" разгромила "Колос" из Коваливки со счетом 5:1.

При этом заключительный 5-й гол "Десны" Андрей Тотовицкий забил прямым ударом с углового.

"Десна" по набранным очкам догнала киевское "Динамо" (по 55 очков) и при этом опередила киевлян в турнирной таблице благодаря преимуществу в личных встречах. От лидера и досрочного чемпиона донецкого "Шахтера" "Десна" и "Динамо" отстают на 20 очков.


Агентство Телевидения Новости

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