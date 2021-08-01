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В легкой атлетике побит мировой рекорд, который принадлежал украинской спортсменке

В легкой атлетике побит мировой рекорд, который принадлежал украинской спортсменке

В 1995-м году украинка Инасса Кравец прыгнула тройным на 15 метров 50 сантиметров. Это достижение держалось 26 лет и пало сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио.

Обладательница нового мирового рекорда - Юлимар Рохас из Венесуэлы. Она стала олимпийской чемпионкой, "улетев" в своей лучшей попытке на 15 метров 67 сантиметров.

Остается еще добавить, что среди финалисток в тройном прыжке была экс-украинская легкоатлетка Анна Князева, которая теперь выступает за Израиль под фамилией Миненко. Анна Миненко стала 6-й с результатом 14 метров 60 сантиметров.

Агентство Телевидения Новости

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