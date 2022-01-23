23.01.2022 16:46
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В составе сборной Украины, которая выступит на зимней Олимпиаде-2022, четверо харьковчан
Харьковские спортсмены будут защищать цвета сборной Украины в Пекине-2022 в лыжном спорте, шорт-треке и фигурном катании.
Зимняя Олимпиада пройдёт в столице Китая с 4 по 20 февраля.
В олимпийской сборной Украины 45 спортсменов, в том числе четверо харьковчан.
Лыжник Руслан Перехода, как ожидается, выступит на дистанциях 15 и 30 км, в спринтерской эстафете и скиатлоне.
Представительница шорт-трека Ульяна Дуброва побежит в Пекине дистанцию 1500 метров.
В фигурном катании в соревнованиях танцевальных дуэтов Украина будет представлена Александрой Назаровой с Максимом Никитиным.
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