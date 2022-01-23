В составе сборной Украины, которая выступит на зимней Олимпиаде-2022, четверо харьковчан

Харьковские спортсмены будут защищать цвета сборной Украины в Пекине-2022 в лыжном спорте, шорт-треке и фигурном катании.

Зимняя Олимпиада пройдёт в столице Китая с 4 по 20 февраля.

В олимпийской сборной Украины 45 спортсменов, в том числе четверо харьковчан.

Лыжник Руслан Перехода, как ожидается, выступит на дистанциях 15 и 30 км, в спринтерской эстафете и скиатлоне.

Представительница шорт-трека Ульяна Дуброва побежит в Пекине дистанцию 1500 метров.

В фигурном катании в соревнованиях танцевальных дуэтов Украина будет представлена Александрой Назаровой с Максимом Никитиным.

Агентство Телевидения Новости