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19.04.2023 14:39
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Важкоатлетка з Харкова здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Важкоатлетка з Харкова здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

«Бронзу» у ривку та «срібло» у двоборстві у ваговій категорії до 64 кілограмів в четвертий день змагань завоювала Марія Гангур.

Харків’янка проводила турнір у статусі чинної чемпіонки Європи. Важкоатлетка претендувала на «золото» у ривку: перед стартом змагань вона планувала вагу 100 кг. Проте замість 100 кг Гангур виконувала спроби з вагою 98 кг. Перша та друга спроба українці не підкорилися, а ось з третьої вона все ж підняла вагу. Про це повідомляється на сайті ХОВА.

У поштовху Марія Гангур взяла дві ваги, закінчивши змагання з результатом 116 кг. Попри те, що за результатами виступів у поштовху вона стала п’ятою, за сумою змогла здобути «срібло» у боротьбі із британкою Зої Сміт.

Агентство Телевидения Новости

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