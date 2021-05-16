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Вот это развязка! Перед последним туром на чемпионский титул претендовали три команды

Вот это развязка! Перед последним туром на чемпионский титул претендовали три команды

Интрига сохранялась в буквальном смысле до последней секунды

Завершился чемпионат Турции по футболу. Перед заключительным, 40-м туром, три турецких гранда – стамбульские команды «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» претендовали на то, чтобы завоевать золотые медали.

В 40-м туре все эти команды победили: «Бешикташ» взял верх над «Гезтепе» - 2:1. «Галатасарай» - над «Ени Малатьяспором» - 3:1, «Фенербахче» - над «Кайсериспором» - 2:1.

В итоге получилось, что «Бешикташ» и «Галатасарай» набрали по 84 очка, «Фенербахче» - 82. По регламенту пришлось считать разницу забитых и пропущенных мячей у команд, набравших одинаковое количество очков. У «Бешикташа» вышло +45, у «Галатасарая» - +44.

Таким образом, «Бешикташ» стал чемпионом Турции-2021 и уже сделал и выложил по этому радостному поводу видеоклип.


Агентство Телевидения Новости

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