Вот это развязка! Победный бросок на последней секунде матча

Неистовая радость победителей абсолютно объяснима.

В матче регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс» за полторы секунды до завершения четвертой четверти счет был ничейным — 105:105.

При этом мячом владели баскетболисты «Нью-Йорка». На трехочковый бросок был выведен Ар Джей Баррет. Он выпустил мяч из рук, когда до сирены оставалось 0,4 секунды, и мяч залетел в корзину «Бостона».

Этот баззер битер (бросок с сиреной) принес «Нью-Йорку» победу 108:105.

Следует еще добавить, что по ходу матча «Бостон» имел преимущество в 24 очка, но умудрился его растерять и проиграть матч на последней секунде четвертой четверти.





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