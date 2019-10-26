Впечатляющее зрелище. Хака новозеландских регбистов, не испугавшая англичан

В Японии выходит на финишную прямую чемпоинат мира-2019 по регби. Сегодня состоялся первый полуфинал - Новая Зеландия - Англия. Ему предшествал ритуальный новозеландский танец - хака.

Регбисты сборной Англии отреагировали на хаку в исполнении от соперников из Новой Зеландии весьма оригинально, став буквой "V" и, тем самым, "окружив" регбистов сборной Новой Зеландии.

Эмоции соперников описать невозможно. Лучше просто посмотреть.

Сам же матч завершился победой сборной Англии 19:7.

Англичане сыграют в финале с победителем второго полуфинала Уэльс - ЮАР.





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