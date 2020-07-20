Впервые в истории не будет вручен "Золотой мяч" лучшему футболисту года

Вручение "Золотого мяча" лучшем футболисту года берет свою историю с 1956 года. Впервые за 64 года организаторы решили отказаться от вручения этой награды. Из-за коронавируса обладателя "Золотого мяча- 2020" просто не будет.

Организаторы - журнал France Football посчитали, что справедливость, необходимая для получения приза, не может быть обеспечена из-за пандемии коронавируса. Журнал добавил, что не желает выбирать победителя в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, поскольку нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался.

Рекордсменом по количеству завоеванных "Золотых мячей" является аргентинец Лионель Месси. У него их шесть, в том числе и "Золотой мяч-2019". У португальца Криштиану Роналду - пять таких мячей.

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