Вратарь бросил клюшку, отбивая буллит

Российский вратарь американского "Далласа" Антон Худобин продемонстрировал оригинальную технику, парируя хоккейный пенальти.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Далласом" и "Ванкувером" во втором периоде был назначен буллит в ворота "Далласа". Взялся его исполнять Элиас Петтерсон. Петтерсон довольно долго не решался нанести бросок по воротам. Все закончилось тем, что Худобин, бросив клюшку, выбил шайбу.

Если бы арбитр посчитал, что вратарь умышленно избавился от своей клюшки, то гол был бы засчитан даже без броска по воротам. Но судья не увидел умысла в действиях Худобина, и буллит оказался нереализованым.

Остается добавить, что на тот момент счет был 2:0 в пользу "Ванкувера". По истечении трех периодов - 2:2. Овертайм выдался "сухим". И в итоге была назначена серия послематчевых буллитов, которую выиграл "Ванкувер".





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