Вратарь пропустил невообразимо глупый автогол

В первом туре чемпионата Швейцарии по футболу жуткий ляп совершил российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин

"Сьон" встречался на своем поле с "Базелем". На 72-й минуте при счете 1:2 защитник "Сьона" Ян Бамерт откатил мяч Митрюшкину, и вратарь, остановливая мяч ногой, сделал это настолько коряво, что вышел автогол.

Так счет стал 1:3, и Митрюшкин окончательно "похоронил" шансы своей команды отыграться.

В итоге же "Сьон" проиграл 1:4, а Антон Митрюшкин, лишь недавно восстановившийся после тяжелой травмы, может теперь надолго потерять место основного вратаря.





Агентство Телевидения Новости