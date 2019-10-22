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Вратарь умудрился заработать удаление на 13-й секунде матча!

Вратарь умудрился заработать удаление на 13-й секунде матча!

Очень необычный эпизод случился в чемпионате Турции по футболу.

В матче между "Коньяспором" и "Малатьяспором" вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы на 13-й секунде матча схватил мяч руками за пределами штрафной площади.

Арбитр интерпретировал это нарушение правил, как фол последней надежды, и показал Кырынтылы прямую красную карточку.

Играя, фактически, весь матч в меньшинстве, "Коньяспор" потерпел поражение - 0:2.


Агентство Телевидения Новости

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