У Харкові відбувся фестиваль бойових мистецтв «Madabattle» онлайн

18 червня 2020 року Асоціація Розвитку Бойових Мистецтв м. Харкова за підтримки Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, провела фестиваль «Madabattle». Для участі були запрошені представники різних видів єдиноборств: ММА, тайський бокс, панкратіон, грепплінг, бойове самбо. Глядачів фестивалю чекали 10 видовищних боїв. Спортсмени з різних міст України показали красу і різноманітність бойових мистецтв.

Начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міської ради Вікторія Грецька-Миргородська привітала учасників: «Я сподіваюся, що цей фестиваль бойових мистецтв стане щорічним заходом. Гасло нашого Управління: створюй себе – створюй своє місто. Я вірю, що ви станете амбасадорами нашого міста в спорті».

Відкрився фестиваль бойових мистецтв поєдинком у важкій вазі Склончака Кирила і Каліча Андрія, який завершився перемогою Калича з рахунком 3:1.

У другому поєдинку за правилами ММА, на 4 хвилині 37 секунді другого раунда, больовим прийомом на руку перемогу здобув Микола Лінік.

Третіми виступили харків'янка Катерина Шакалова і київська спортсменка Зоя Литвиненко. Рефері прийняв рішення зупинити бій в першому раунді на 4 хвилині і в результаті технічного нокауту виграла Катерина Шакалова.

У битві за правилами ММА між харківським спортсменом Іллею Гладким і суперником з міста Суми Денисом Никонцем, з рахунком 20:18перемогу здобув Денис.

Переможцем в категорії «Панкратіон» став харків'янин Дмитро Ластовецький з рахунком 16:4.

У сутичці між спортсменами за правилами ММА, на 20 секунді другого раунду технічним нокаутом перемогу здобув Ата Атдаев.

У ваговій категорії до 84 кілограм поборолися за перемогу Денис Курдінов і Дмитро Ситник. У безкомпромісному двобої з рахунком 20:18 переміг Денис Курдінов.

Восьмий бій пройшов за правилами тайського боксу. На рингу зустрілися Артем Смольянов і Максим Шлаконев. Глядачі спостерігали яскравий і важкий поєдинок за правилами тайського боксу. На цей раз з рахунком 30:27 сильніше виявився Артем Смольянов.

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