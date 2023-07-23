У Тур де Франс-2023 переміг данець Йонас Вінгегор

Другий рік поспіль данський велосипедист Йонас Вінгегор, який представляє команду Jumba Visma, здобуває перемогу на Тур де Франс.

Як і минулого року, другим у загальному заліку став словенець Тадей Погачар. Третє місце – за британцем Адамом Єйтсом, повідомляє Sportarena.com.

Словенський шосейний велогонщик, чемпіон 2021 року, другий рік поспіль поступається жовтою майкою скандинавському спортсмену. Натомість Погачар знову, як і минулого року, став найсильнішим у молодіжній кваліфікації.

Нагадаємо, наступного року Тур де Франс змінить свою історію. Через паризьку Олімпіаду знаменита велогонка вперше прийме фініш поза столицею Франції.

Агентство Телевидения Новости