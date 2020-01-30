Спорт
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30.01.2020 19:00
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У украинского боксера за укус соперника на год отобрана лицензия

У украинского боксера за укус соперника на год отобрана лицензия

У украинского боксера Ивана Редкача серьезные неприятности.

В минувший уик-энд он проиграл в Бруклине единогласным решением судей бой в Бруклине американцу Дэнни Гарсии. В 8-м раунде того поединка Редкач укусил Гарсию за плечо, при этом рефери не обратил тогда никаккого внимания на проступок Редкача.

Однако сегодня спортивная комиссия штата Нью-Йорк вынесла вердикт в связи с произошедшим: оштрафовать Редкача на 10 тысяч долларов за неспоривное поведение и лишить на год боксерской лицензии.


Агентство Телевидения Новости

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