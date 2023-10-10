УЄФА відмовився від ідеї повернути росію до європейських змагань

Союз європейських футбольних асоціацій під тиском низки організацій вирішила не реалізовувати план із повернення російських юнацьких команд на міжнародну арену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Збірні росії U-17 не зможуть і надалі виступати під егідою УЄФА.

Союз пояснив повернення до попереднього статусу неможливістю знайти «технічне рішення, що дозволило б російським командам грати».

У кулуарах, однак, відмову УЄФА від скасування повної заборони пов’язали з бойкотом низкою асоціацій.

Вслід за Україною зустрічатися з російськими збірними відмовилася Англія, Польща, Швеція та інші.

Зокрема, скандинави пообіцяли заблокувати участь жіночої збірної росії на Євро-2024 серед 17-річних.

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