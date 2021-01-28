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Ужасающий нокаут. Боец три минуты оставался без сознания
Добивание было откровенно лишним.
В Алматы состоялся вечер смешанных единоборств Octagon 15. В одном из боев в полулегком весе дрались два бойца из Казахстана Самбет Найманбаев и Елжан Алиаскар.
В середине второго раунда у Наймманбаева прошла "вертушка" - ступня ноги "прилетела" точно в челюсть Алиаскару. Тот мгновенно "отключился". Однако Найманбаев, воспользовавшись тем, что рефери был далеко, еще трижды всадил кулаком в бессознательного соперника.
В результате Алиаскар еще три минуты пребывал без чувств.
Ниже - видео боя. Момент нокаута и того, что происходило дальше - с 8:25.
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