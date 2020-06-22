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Ужасный нокаут. Боксер надолго потерял сознание

Ужасный нокаут. Боксер надолго потерял сознание

Тяжелейшие последствия сокрушительного апперкота

В рамках боксерского вечера в Мехико мексиканский боксер полулегкого веса Серхио Санчес в бою против своего соотечественника Густаво Алана Пиньи на 5-й секунде 3-го раунда пробил страшный апперкот, после которого Пинья тут же повалился на спину без сознания.

Пинью приводили в чувства более пяти минут.

У Санчеса это 15-я победа в 16-ти проведенных боях, при этом 9-я - нокаутом.

Агентство Телевидения Новости

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