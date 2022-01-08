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Украинские биатлонисты впервые в нынешнем сезоне оказались в призёрах на этапе Кубка мира
Обнадёживающее выступление.
На 5-м этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону сезона 2021/22 гг., проходящем в немецком Оберхофе, украинские биатлонисты Артём Тищенко и Дарья Блажко заняли сегодня 3-е место в одиночной смешанной эстафете.
Тищенко и Блажко поразили все мишени, использовав при этом на восьми огневых рубежах в общей сложности 12 дополнительных патронов.
Следует отметить, что украинские биатлонисты впервые в нынешнем сезоне оказались в призерах на дистанциях этапов розыгрыша Кубка мира.
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