Украинские биатлонисты впервые в нынешнем сезоне оказались в призёрах на этапе Кубка мира

Обнадёживающее выступление.

На 5-м этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону сезона 2021/22 гг., проходящем в немецком Оберхофе, украинские биатлонисты Артём Тищенко и Дарья Блажко заняли сегодня 3-е место в одиночной смешанной эстафете.

Тищенко и Блажко поразили все мишени, использовав при этом на восьми огневых рубежах в общей сложности 12 дополнительных патронов.

Следует отметить, что украинские биатлонисты впервые в нынешнем сезоне оказались в призерах на дистанциях этапов розыгрыша Кубка мира.

Агентство Телевидения Новости