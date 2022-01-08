Украинский боксёр отправил соперника в тяжелейший нокаут на последних секундах боя

У нокаутированного спортсмена одна нога оказалась неестественно согнута, и его било в судорогах.

Это очень сильно досталось польскому боксёру Яну Широки в бою против украинца Петра Лакоцкого. Их бой состоялся в рамках вечера бокса, состоявшегося в польском городке Завония.

По регламенту это был 4-раундовый поединок. Когда до гонга оставалось 10 секунд, Широки уже был не в состоянии защищаться, но рефери не вмешался, видимо желая, чтобы поединок прошел всю дистанцию. Лакоцкий буквально добил обессилившего соперника. Последним стал удар в висок, после которого польский боксёр окончательно упал и очень жутко выглядел.

Следует добавить, что для 21-летнего Петра Латоцкого это был дебютный бой на профессиональном ринге.

Ниже — видео боя. Нокаут и его жуткие последствия — на 12:35.





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