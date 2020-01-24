Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:25
Просмотров: 148

Украинский боксер провел открытую тренировку перед боем, в котором считается абсолютным аутсайдером

Украинский боксер провел открытую тренировку перед боем, в котором считается абсолютным аутсайдером

Главным поединком боксерского вечера в американском Бруклине станет бой между американцем Дэнни Гарсией и украинцем Иваном Редкачом.

Это будет 12-раундовый поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) за статус официального претендента на пояс WBC.

Гарсия - экс-чемпион мира в двух весовых категориях. Его букмекеры считают безусловным фаворитом.

Между тем, Редкач в ходе открытой тренировки излучал уверенность и обещал сотворить в ринге сенсацию.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 