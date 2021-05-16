Украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист "вырубил" возрастного соперника в 1-м раунде

28-летний украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист провел свой 7-й бой на профессиональном ринге и одержал при этом 7-ю победу, в том числе 5-ю - нокаутом. На сей раз соперником Выхриста был боксёр, который до сих пор ни разу не проигрывал.

Правда, соперник оказался странным и очень походил на "мешок" для битья боксёрами уровня Выхриста. Украинец дрался в немецком Кёльне против 48-летнего поляка Яцека Пятека. При этом Пятек начал свою профессиональную карьеру аж в 42 года, и за 6 лет выступлений одержал 11 побед в 11-ти боях, в том числе 9 - нокаутом.

И, вот, у Пятека на старости лет случилось первой поражение. Выхрист брутально "вырубил" поляка за 45 секунд до конца первого раунда.

Ниже на видео боя нокаут на 6:50.





Агентство Телевидения Новости