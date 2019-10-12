Украинский боксер-супертяж "уничтожил" соперника быстрее, чем за один раунд

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко в 1-м же раунде нокаутировал в немецком Карлсруэ итальняца Ивана Ди Берардино.

Соперника сразу же бошли в достаточно жесткий обмен ударами. Сиренко преуспел в этом куда больше, чем соперник, и бой завершился на заключительной, 3-й минуте, первого раунда победой украинца нокаутом.

У Сиренко теперь 13 побед в 13-ти боях на профессиональном ринге, из них 12 - нокаутом, Правда, у Владислава не было пока соперников серьезного мирового уровня.





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