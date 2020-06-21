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21.06.2020 19:14
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Украинский форвард Артем Кравец забил гол в возобновившемся чемпионате Турции

Украинский форвард Артем Кравец забил гол в возобновившемся чемпионате Турции

Украинский нападающий Артем Кравец поучаствовал в победе своей команды "Кайсериспор" в 28-м туре чемпионата Турции.

"Кайсериспор" ьиграл против команды сс очень сложным названием "Генчелербирлиги" и одержал победу со счетом 2:0.

При этом Кравец своим голом на 89-й минуте установил окончательный итог.

Для Кравца этот гол стал 5-м в нынешнем чемпионате Турции и 6-м в сезоне с учетом розыгрыша Кубка Турции.

В турнирной таблице турецкой Суперлиги "Кайсериспор" даже после этой победы находится в зоне вылета на предпоследнем 17-м месте.

 

Агентство Телевидения Новости

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