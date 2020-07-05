Украинский вратарь Андрей Лунин парировал пенальти, но его испанская команда всё равно проиграла

Уроженец Краснограда Харьковской области футбольный голкипер Андрей Лунин, как мог спасал «Овьедо» в матче 38-го тура Сегунды против «Кадиса»

Лунин в дебюте этого поединка парировал 11-метровый от игрока “Кадиса” Алекса Фернандеса.

Но другой футболист “Кадиса” Тони Лосано сумел сделать голевой дубль, и “Овьедо” потерпел поражение – 0:2.

У Лунина, принадлежащего мадридскому “Реалу” и выступающему за “Овьедо” на правах аренды, это уже третий отбитый за “Овьедо” 11-метровый.





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