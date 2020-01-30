Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:40
Просмотров: 133

Украинскому боксеру Ивану Редкачу действительно сильно досталось

Украинскому боксеру Ивану Редкачу действительно сильно досталось

На лице украинского боксера полусреднего веса Ивана Редкача практически не осталось живого места.

Редкач в социальных сетях выложил фотографию своего лица со множественными гематомами, полученными в бою против американца Дэнни Гарсии.

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC между Гарсией и Редкачом состоялся в минувший уик-энд.

Редкач продержался все 12 раундов и уступил единогласным решением судей: 110-118 и дважды по 111-117.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 