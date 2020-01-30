Украинскому боксеру Ивану Редкачу действительно сильно досталось

На лице украинского боксера полусреднего веса Ивана Редкача практически не осталось живого места.

Редкач в социальных сетях выложил фотографию своего лица со множественными гематомами, полученными в бою против американца Дэнни Гарсии.

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC между Гарсией и Редкачом состоялся в минувший уик-энд.

Редкач продержался все 12 раундов и уступил единогласным решением судей: 110-118 и дважды по 111-117.

Агентство Телевидения Новости