Украинскому вратарю мадридского "Реала" забит гол-красавец в "девятку"

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, практически не имеющий игровой практики, вышел на замену на второй тайм предсезонного матча против турецкого "Фенербахче".

Спустя 13 минут своего пребывания на поле Лунин хоть и совершил отчаянный прыжок, не смог "вытащить" мяч, летевший в "девятку" после удара Озана Туфана с 25-ти метров.

Это был единственный гол, пропущенный Луниным за отведенные ему 45 минут игрового времени. При этом "Реал" одержал победу 5:3.





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