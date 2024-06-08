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Україна програла збірній Польщі у товариському матчу по футболу з рахунком 1-3

Україна програла збірній Польщі у товариському матчу по футболу з рахунком 1-3

7 червня о 21:45 пройшов товариський матч між збірними Польщі та України.

Команди грали у Варшаві на стадіоні «Народови», повідомляє SPORT.UA.

Обидві збірні ведуть підготовку до старту на Євро-2024, яке пройде на полях Німеччини.

Гра виявилася напруженою, адже за перші пів години матчу польська збірна забила в українські ворота одразу 3 м’ячі.

Потім Артем Довбик відіграв один м’яч. Команда Реброва програла 1:3.

Агентство Телевидения Новости

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