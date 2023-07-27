Українка Ольга Харлан перемогла росіянку Смирнову на ЧС-2023 з фехтування

Українка Ольга Харлан з перемоги стартувала на чемпіонаті світу-2023 з фехтування, що проходить в італійському Мілані.

Після зустрічі українка не потиснула суперниці руку, за це Ольгу можуть дискваліфікувати зі світової першості, повідомляє видання «sportarena».

На старті івента українка перемогла представницю росії Анну Смирнову, яка виступає під нейтральним прапором (15:7). При цьому після зустрічі Харлан відмовилася від рукостискання зі Смирновою: за правилами FIE, українці загрожує дискваліфікація та зняття з турніру.

Зазначимо, що у 1/32 фіналу ЧС-2023 з фехтування на шпагах серед чоловіків українець Ігор Рейзлін мав зустрітися з росіянином Вадимом Анохіним, який у Мілані також виступає під нейтральним прапором.

Проте, українець не з’явився на доріжці перед початком поєдинку.

За новим розпорядженням, представникам України скасовується бойкот змагань за участю спортсменів з росії та білорусі, з урахуванням дотримання певних умов.

Агентство Телевидения Новости