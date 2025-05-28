Українські спортсменки на чемпіонаті Європи здобули срібло у стрибках з 10 м

Українські стрибуни у води продовжують медальний марафон на чемпіонаті Європи в турецькій Анталії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

У завершальний день змагань сьому медаль і перше срібло поклали до скарбнички збірної України Ксенія Байло та Софія Лискун.

За підсумками змагань українські спортсменки з результатом 286,44 бала посіли друге місце.

Першими стали іспанські стрибунки у воду, тоді як третє місце дісталося спортсменкам із Німеччини.

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