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Українська дзюдоїстка Білодід перемогла на татамі за 5 секунд та вийшла в 1/8 фіналу на ОІ-2024

Українська дзюдоїстка Білодід перемогла на татамі за 5 секунд та вийшла в 1/8 фіналу на ОІ-2024

У дзюдо відбувається змагання у жінок у категорії до 57 кг.

Про це повідомляє SPORT.UA.

На татамі вийшла українка Дар’я Білодід, дворазова чемпіонка світу (2018, 2019) та Європи (2017, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020.

Її перший суперник вранці – Нера Тібва (Кірибаті). 5 секунд тривала сутичка українки! Білодід виконала прийом на оцінку іппон і виграла першу сутичку.

Наступна сутичка українки відбудеться приблизно за годину.

Агентство Телевидения Новости

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