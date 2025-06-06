Українська шахістка переграла 5-разову чемпіонку світу та очолила Norway Chess

Українська шахістка Анна Музичук переграла чемпіонку світу Цзюй Венцзюнь в межах дев’ятого туру Norway Chess та очолила турнірну таблицю.

Про це повідомляє «Чемпіон».

Гросмейстерка виявилась сильнішою у класичній партії, граючи при цьому чорними фігурами.

Наразі Музичук має у своєму активі 15,5 очок, а її найближча переслідувачка Хампі Конеру набрала 13,5 залікових балів. Таким чином, перемога над китаянкою гарантує Анні щонайменше роздільну перемогу на турнірі.

6 листопада в десятому турі Музичук зустрінеться з Вайшалі Рамешбабу з Індії. Ця гра буде вирішальною.

Агентство Телевидения Новости